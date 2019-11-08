Son dakika... İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, İran'ın Heştrud kenti yakınlarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İran devlet televizyonu ilk belirlemelere göre deprem sebebiyle en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin yaralandığını açıkladı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, İran'da merkez üssü Heştrud kentinin 57 km kuzeydoğusu olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 02:17'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu.
Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.7 in Northwestern Iran 40 min ago pic.twitter.com/SCqNqGRteC— EMSC (@LastQuake) November 7, 2019
Prelim M5.8 Earthquake northwestern Iran Nov-07 22:47 UTC, updates https://t.co/FSPpItLVtI— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) November 7, 2019
İran devlet televizyonu ilk belirlemelere göre deprem sebebiyle en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin yaralandığını açıkladı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, 5.9'luk depremin ardından yerel saatle 02:20'de 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.
Felt #earthquake (#زلزله) M4.1 strikes 47 km NE of #Hashtrūd (#Iran) 51 min ago. Please report to: https://t.co/60MnhEmKV8 pic.twitter.com/jNZ3cJLUha— EMSC (@LastQuake) November 7, 2019
Depremin Gilan, Zencan, Erdebil ve Kazvin eyaletlerinde de hissedildiği ve hasara yol açtığı aktarıldı.
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