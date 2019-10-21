Son dakika... İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, İran'da merkez üssü Bender Lenge'nin 80 km kuzeyi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerel saatle 14:28'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu.
Felt #earthquake (#زلزله) M5.7 strikes 115 km W of Bandar ‘Abbās (#Iran) 10 min ago. Please report to: https://t.co/JtGoV4G4Io pic.twitter.com/bPt1ASfhkZ— EMSC (@LastQuake) October 21, 2019
Deprem Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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