Son dakika... İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi İran'ın Bender Lenge kenti yakınlarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi İran'da merkez üssü Bender Lenge kentinin 74 km kuzeyi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 11:10'da meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu.
Deprem Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.
Depremin can ya da mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.
#Earthquake (#زلزله) M5.3 strikes 127 km W of Bandar ‘Abbās (#Iran) 7 min ago. More info: https://t.co/CuKePfxG7P— AllQuakes - EMSC (@EMSC) November 6, 2019
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