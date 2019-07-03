Son dakika... İran duyurdu: 7 Temmuz'dan sonra artacak
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: 7 Temmuz'dan sonra uranyum zenginleştirme oranını yüzde 3.6'nın üzerine çıkaracağız. 7 Temmuz'dan sonra uranyumu yüzde 3.6'nın üzerinde ihtiyacımız olan seviye neyse o kadar zenginleştireceğiz. Nükleer anlaşmaya bağlı kalan taraflar sözlerini yerine getirmezse Arak Nükleer Reaktörü eski faaliyetlerine yeniden başlayacak. ABD ve Avrupa'ya, müzakere masasına dönmelerini, hukuka saygı duymalarını ve nükleer anlaşmanın şartlarına bağlı kalmalarını tavsiye ediyoruz. Nükleer anlaşmanın diğer tarafı anlaşmaya bağlı kaldığı sürece İran da nükleer anlaşmanın taahhütlerini yerine getirecek.
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