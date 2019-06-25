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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
25.06.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Son dakika... İran duyurdu: 7 Temmuz'da başlıyor

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Son dakika... İran duyurdu: 7 Temmuz'da başlıyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani: İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin azaltılmasında ikinci faza 7 Temmuz tarihinde başlayacak.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ülkesinin 7 Temmuz itibariyle nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltacak yeni adımlar atacağını duyurdu.

NÜKLEER ANLAŞMADAKİ LİMİT AŞILACAK

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 17 Haziran'da, 10 gün sonra ülkesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogramı geçeceğini belirterek nükleer anlaşmadaki limitin aşılacağını açıklamıştı.

Kemalvendi, "Uranyum üretimi 4 kat artırılmıştır. 300 kilogram zenginleştirilmiş uranyum için geri sayım başlamıştır. Bugünden itibaren 10 gün sonra (27 haziran) 300 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyum üretilmiş olacaktır." demişti.

Bahsi geçen uygulamanın nükleer anlaşma çerçevesinde gerçekleştiğini dile getiren Kemalvendi, söz konusu anlaşmanın 26 ila 36'ncı maddelerinin İran'ın haklarını koruduğunu, 36'ncı maddeye göre, yaptırımların kaldırılmaması durumunda İran'ın anlaşmayı kısmen veya tamamen askıya alabilme hakkına sahip olduğunu hatırlatmıştı.

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TAHRAN ÜLTİMATOM VERMİŞTİ

2015 yılında imzalanan İran Nükleer Anlaşması gereği, Tahran yönetimi, elinde 300 kilogram işlenmiş uranyum biriktiğinde bunu yurt dışına çıkarmakla yükümlü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD’nin yaptırımlarına karşılık 60 gün içinde İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını duyurmuştu.

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