Son dakika! İran: Doğu Guta'da savaş devam edecek

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, BMGK'nın görüşmesinde çıkan sonuca saygı duyduklarını ifade ederken, "Ancak Şam çevresinde El Nusra'nın ve diğer terör gruplarının elinde olan bölgelerde ateşkes uygulanmayacak" açıklamasında bulundu.

BMGK'da Suriye'ye ilişkin oylamalarda ABD ile aynı oyu kullanmayan ve önemli bütün oylamaları bloke etmesiyle bilinen Rusya dahi, Doğu Guta'da yaşanan krizin ardından ateşkes için lehte oy kullanmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Guta konusunu konuştuğu bildirildi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, üç liderin, yaptıkları telekonferans görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik

Konseyi’nde dün Suriye’de tüm taraflara yönelik özellikle çatışmaların olduğu

bölgelere insani yardım girişlerine ve tahliyelere olanak sağlanması için en az 30 günlük ateşkes kararı alınmasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.



Merkel ve Macron’un, kararın süratle ve tam uygulanmasının çok önemli olduğunu vurguladıklarını ifade eden Seibert, Alman ve Fransız liderlerin Rusya’yı, Suriye rejimine hava saldırılarını ve çatışmaları durdurmak için azami baskı yapmaya çağırdığı kaydedildi.



Seibert, Merkel ve Macron’un ateşkesin, Cenevre’deki barış görüşmeleri kapsamında siyasi çözüm çabaları için temel oluşturduğunu belirttiklerini aktardı.

Öte yandan Kremlin'den yapılan açıklamada da Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmede, ateşkesin, Suriye’deki terör gruplarına yönelik operasyonları kapsamadığının altını çizdiği ifade edildi.