Son dakika... İran Dışişleri Bakanı G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Biarritz kentinde
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, 45. G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentine ulaştığı belirtildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zarif'in, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son girişimleriyle ilgili istişareleri devam ettirmek üzere G7 Zirvesi'nin yapıldığı Biarritz kendine ulaştığını aktardı.
Musevi, Zarif'in bu ziyaret kapsamında ABD'li yetkililerle görüşme ya da müzakerede bulunmayacağını ifade etti. Trump konuya ilişkin yorum yapmadı.
🇮🇷به دعوت لودریان وزیر امور خارجه فرانسه، دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برای ادامه رایزنی ها درخصوص ابتکارات اخیر میان روسای جمهور ایران و فرانسه، وارد شهر بیاریتز محل برگزاری اجلاس سران گروه هفت شد.— S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) 25 Ağustos 2019
در این سفر با هیات آمریکایی ملاقات یا مذاکره ای صورت نخواهد گرفت.
Élysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Biarritz'te Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüşeceği, hangi koşulların Tahran - Washington hattındaki gerilimi azaltabileceğinin değerlendirilebileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca İran ve ABD yetkilileri arasında bir görüşmenin planlanmadığı aktarıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G7 Zirvesi'ne ilişkin, "Hiçbir G7 ülkesi İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor. G7 ülkeleri bölgenin istikrarına ve barışına bağlı, buna zarar veren hiçbir eylem istemiyor." demişti.
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