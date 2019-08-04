Son dakika... İran bir tankere daha el koydu
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle yabancı bir petrol tankerine el konulduğu açıklandı.
Uluslararası haber ajansı Reuters, İran'ın Basra Körfezi'nde yabancı bir tankere el koyduğunu bildirildi.
Tankerin ismi açıklanmayan bazı Arap ülkelerine kaçak petrol taşıdığı ifade edildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı, tankerin 700 bin litre petrol taşıdığını ve gemideki 7 mürettebatın gözaltına alındığını açıkladı.
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