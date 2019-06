Son dakika... İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

Breaking News: Iran says it has downed s US Global Hawk drone in its airspace. https://t.co/Y2ECFtkrNs