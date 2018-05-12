Son dakika: Irak'ta sandıklar kapandı oylar sayılıyor
Halkın bugün genel seçimler için sandık başına gittiği Irak'ta hareketli saatler yaşanıyor. Katılımın düşük olduğu belirtilen ve saat 18.00'da oy verme işleminin bittiği seçim gününde Kerkük'te iki ayrı patlamada 9 kişi hayatını kaybetti. Oy sayımının başladığı saatler de ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet çatısında yer alan Goran (Değişim) Hareketi, seçimler için kullanılan elektronik sistemin hacklendiğini iddia etti. Öte yandan bölgeden gelen son haberlere göre Kerkük seçim kurulunun önünde protestocu gruplar toplandı.
Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki bir seçim merkezi yakınlarında bir araca yerleştirilen patlayıcı akşam saatlerinde infilak etti. Patlamada, 2 seçmen ve bir gözlemci hayatını kaybetti.
Öğlen saatlerinde ise yine aynı bölgede mayın patlaması sonucunda 6 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti. Seçim günü Kerkük'te yaşanan bu iki terör saldırısında toplam 9 kişi hayatını kaybetti.
SEÇİME KATILIM DÜŞÜK
Öte yandan Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde sabah saat 07.00'de başlayan oy kullanma işleminin 18:00 itibariyle sona erdiği, seçim sandıklarının kapandığı belirtildi.
Başkent Bağdat'ta yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan seçimlere katılımın düşük olduğu gözlemlendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde de seçime katılımın istenilen düzeyde olmadığı ifade edildi.
Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük'te ise durumun biraz daha iyi olduğu, özellikle Türkmenlerin sandıklara ilgisinin yer yer yüksek olduğu belirtildi.
Düşük katılım Başbakan Haydar el-İbadi'yi araç ve uçak seferlerine konulan yasağı kaldırmaya yöneltti. İbadi, sandıklar kapanmadan yaklaşık 5 saat önce araç dolaşımı ve uçak seferlerini serbest bıraktı.
KÜRT GORAN HAREKETİ'NDEN İDDİA: SİSTEM HACKLENDİ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet çatısında yer alan Goran (Değişim) Hareketi ise sandıkların kapanmasından bir süre sonra yaptığı yazılı açıklamada, elektronik oy verme sisteminin hacklendiğini ve oyların elektronik düzlemde sayılması halinde sonuçları tanımayacaklarını duyurdu.
Elektronik sisteme hilelerin karıştırıldığını öne süren Goran Hareketi, oylarının başka bir siyasi partinin oylarıyla değiştirildiğini savundu.
Bölgede bulunan ve CNN Türk yayınına katılan Gazeteci Mehdi Sadun Beyatlı ise şu ifadelerde bulundu: "24 saat içinde gerçek sonuçlar açıklanacak. Kerkük'te hack'lenme son durumdu. Kerkük'te Araplar, Türkmenler ayaklandı. Kerkük'te Yüksek Seçim Kurulu önünde insanlar ayaklandı."
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