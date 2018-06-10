Son dakika! Irak'ta kritik kararın ardından şüpheli yangın!
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, kullanılan oyların saklandığı bir depoda yangın çıktığı ifade edildi. Irak'ta tartışmalı seçimlerin ardından oy sayma işleminin tekrar edilmesi kararı alınmıştı. Yangın çıkan deponun oyların saklandığı en büyük merkez olduğu aktarıldı.
İçişleri Bakanlığına bağlı kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat'ta seçim sandıklarının bulunduğu en büyük depoda yangın çıktı.
Bakanlık Sözcüsü Saad Maan, yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmeye çalıştığını söyledi.
Bağdat Operasyonlar Komutanlığının açıklamasında da söz konusu depoda bulunan sandıkların tamamının yandığı belirtildi.
Irak Meclisi, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı almıştı.
Söz konusu karar doğrultusunda oyların elle sayımının yapılmasından önce bu yangının çıkması dikkati çekti.
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