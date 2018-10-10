Son dakika.. Irak duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
Irak Parlamento Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a daha fazla su bırakılmasını kabul ettiğini duyurdu.
Irak Parlamento Başkanı Muhammed el-Halbusi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Irak'a daha fazla su bırakılmasını kabul ettiğini açıkladı.
Dün Erdoğan ile bir araya gelen Halbusi yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Basra olmak üzere Irak'ın tüm vilayetlerine su ulaşmasını sağlamak amacıyla talebimizi kabul etti" dedi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle