Son dakika... Irak Başbakanı Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmehdi'yi resmi törenle karşıladı.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulmehdi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.
Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasında iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ve Irak'ı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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