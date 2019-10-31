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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etti
GeriDünya Son dakika... Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etti
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Dünya
DHA - AA
31.10.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

Son dakika... Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etti

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Son dakika... Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etti

Irakta hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Salih, yeni seçim yasasının kabul edilmesi durumunda erken seçime onay vereceğini belirtti.

Irakta yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Son dakika... Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etti

"YENİ SEÇİM YASASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Siyasi partilerin yeni hükümetin kurulması için anlaşması halinde Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini hatırlatan Salih, ülkeyi erken seçime götürebileceği mesajını verdi.

Salih, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi, hazırlanacak yeni seçim yasası ve yeni bir seçim komiserliği çerçevesinde erken seçime götürmeyi kabul edebilirim. Yeni seçim yasası için çalışmalara başladık ve seçim komiserliği üyelerini hizipçilikten uzak, uzman yargıç ve bağımsız kişilerle değiştireceğiz. Mevcut durum kabul edilebilir değil, değişmesi gerekiyor. Meclis olağanüstü çaba harcıyor ve gelişmelere göre bu çabasını daha da artırmalı."

"GÖSTERİLERDE ŞİDDET KULLANANLAR DERHAL CEZALANDIRILMALI"

Ülkede bir süredir devam eden protestolarda göstericilere karşı kullanılan şiddeti kınayan Salih, şöyle konuştu:

"Kitlesel halk gösterilerinde şiddet kullanılması kabul edilebilir bir durum değil. Ancak buradan göstericilere de protestolarını barışçıl şekilde devam ettirmeleri çağrısı yapıyorum. Gösterilerde şiddet kullananlar derhal cezalandırılmalı. Ülke ancak kontrol dışı tüm silahların devlet elinde toplanması halinde tam anlamıyla bir güvenliğe kavuşabilir."

Konuşmasında ayrıca ülkede kangren haline gelen yolsuzluk meselesine de değinen Irak Cumhurbaşkanı, bu konuda hazırlanan dosyaların yargıya intikalinin başladığını açıkladı.

Son dakika... Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etti

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