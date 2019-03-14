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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
14.03.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

Son dakika... Interpol Kaşıkçı cinayetine ilişkin kırmızı bülten çıkardı

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Son dakika... Interpol Kaşıkçı cinayetine ilişkin kırmızı bülten çıkardı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Interpol Türkiye'nin talebiyle kırmızı bülten çıkardı. İnfaz timindeki 20 Suudi şüpheli tüm dünyada aranacak. Adalet Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yapt ve "İnterpol Genel Sekreterliğince, talebimize istinaden 01 Mart 2019 tarihinde kırmızı bülten yayınlanmıştır" denildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Interpol Türkiye'nin talebiyle 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaşıkçı cinayetinde infaz timinde yer aldıkları belirlenen 20 Suudi vatandaşı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulmuştu.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin bu talebi İnterpol tarafından kabul edildi. İnfaz timinde yer alan 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 15 Kasım 2018 tarihinde 18 ve 21 Aralık 2018 tarihinde 2 şüpheli hakkında Kırmızı Bülten talebinde bulunulmuştu. İnterpol Genel Sekreterliğince, talebimize istinaden 01 Mart 2019 tarihinde kırmızı bülten yayınlanmıştır" denildi.

KAŞIKÇI'NIN CESEDİ HALA BULUNAMADI

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Fahrettin Altundan Suudi Arabistana Kaşıkçı çağrısı
Fahrettin Altun'dan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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