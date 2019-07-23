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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
23.07.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Son dakika... İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

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İngiltere'de, eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Johnson yarın 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.

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  • İngiltereye Osmanlı torunu Başbakan Boris Johnson
  • İngiltereye Osmanlı torunu Başbakan Boris Johnson
  • İngiltereye Osmanlı torunu Başbakan Boris Johnson
  • İngiltereye Osmanlı torunu Başbakan Boris Johnson
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Boris Johnson, Başbakan Theresa May'in görevi bırakma kararının ardından Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda yapılan oylamalarda açık farkla ilk sırada yer almıştı.

Bu oylamalarda ilk iki sırada yer alan Johnson ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasından son tercihi, Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesi yaptı.

Johnson 92,153, Hunt ise 46,656 oy aldı.

Theresa May yarın Avam Kamarası'ndaki oturum sonrası istifasını Kraliçe 2. Elizabeth'e verecek.

93 yaşındaki Kraliçe, daha sonra Boris Johnson'ı Buckingham Sarayı'na çağıracak ve onu hükümeti kurmakla görevlendirecek.

Johnson daha sonra bakanlarını seçmeye başlayacak ve İngiltere'nin nükleer silahlarının şifrelerini öğrenecek.

JOHNSON: İNGİLTERE 31 EKİM'DE GEREKİRSE ANLAŞMA OLMADAN AB'DEN AYRILACAK

Boris Johnson İngiltere'nin 31 Ekim'de, gerekirse anlaşma olmadan, Avrupa Birliği'nden çıkmasında kararlı olduğunu söylüyor.

Johnson tüm bakanlarının baştan bu politikayı kabul etmeleri gerektiğini de belirtiyor.

Maliye Bakanı Philip Hammond, Adalet Bakanı David Gauke ve UIuslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart daha önce bu politikayı destekleyemeyeceklerini vurgulayarak, Johnson'ıon seçilmesi halinde istifa edeceklerini açıklamışlardı.

Boris Johnson kimdir Boris Johnsonun biyografisi
Boris Johnson kimdir? Boris Johnson'un biyografisi
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