Son dakika... İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch'un istifa ettiğini duyurdu. İstifa eden Büyükelçi Darroch, mevcut durumun görevini sürdürmesini imkansız kıldığını söyledi. Görevini normal süresinin sonuna dek sürdürüp südürmeyeceğiyle ilgili pek çok spekülasyon yapıldığını aktaran Darroch, "Bu spekülasyonlara bir son vermek istiyorum. Görev sürem bu yılın sonunda bitecek olmasına karşın, mevcut koşullarda sorumlu davranış yeni bir büyükelçinin atanmasına imkan vermektir." ifadesini kullandı. İstifanın ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, büyükelçinin istifası kararını üzüntüyle karşıladığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, kendisi hakkında "beceriksiz" dediği iddia edilen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'ı "aptal" diye nitelemişti.

ABD Başkanı Trump, İngiliz Büyükelçi Darroch'a yönelik eleştirilerini Twitter hesabından sürdürmüştü.

Trump, açıklamasında, "İngiltere'nin ABD'ye kakaladığı kaçık büyükelçi bizi heyecanlandıran biri değil, çok aptal bir adam. Elçi, önce başarısız Brexit müzakereleri hakkında kendi ülkesi ve Başbakan May ile konuşmalı." ifadesini kullanmıştı.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...