Son dakika... İngiltere'den İran'a seyahat uyarısı
İngiltere, İran'a seyahat edecek vatandaşlarına İran'a girişte keyfi uygulamalara tabi tutulacaklarına dair yüksek risk uyarısında bulundu.
İngiltere, İran'a seyahat edecek vatandaşlarına ve de özellikle çifte vatandaşlığa sahip kişilere uyarıda bulundu.
Yapılan açıklamada, vatandaşlarının İran'a girişte keyfi uygulamalara tabi tutulacaklarına dikkat çekildi. Ayrıca kötü muamele ile karşılaşma riskinin de bir hayli yüksek olacağı vurgulandı.
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