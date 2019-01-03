Son dakika... İngiltere'den Esad açıklaması
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 'Ne yazık ki Suriye'de Beşşar Esad bir süre daha görevde kalabilir' açıklamasında bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye'deki durum hakkında açıklamalarda bulundu. Hunt, Rusya'nın desteği sebebiyle Suriye'de Beşşar Esad'ın ne yazık ki bir süre daha görevde kalabileceğini söyledi.
SkyNews'e konuşan Hunt, ülkesinin Esadlı bir Suriye'nin kalıcı barış ortamı sağlamayacağı yönünde görüşe sahip olduğunu fakat Rusya'nın desteği sebebiyle Esad'ın ne yazık ki bir süre daha görevde olabileceğini belirtti.
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