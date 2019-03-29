Son dakika... İngiltere'de kritik oylama yine reddedildi
İngiltere'de 3. kez Brexit oylaması yapıldı ve Theresa May'in sunduğu tasarı yine kabul edilmedi.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını (Brexit) düzenleyen anlaşma bugün parlamentoda üçüncü kez oylandı ve reddedildi.
İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit için İngiliz Parlamentosu'na getirdiği anlaşma üçüncü kez reddedildi. Başbakan May, AB ile yaptığı anlaşmanın bir bölümünün bugün parlamentoda onaylanması halinde istifa edeceğini açıklamıştı.
AB 10 NİSAN'DA ZİRVE DÜZENLEYECEK
AB Konseyi Başkanı Tusk, İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldıklarını açıkladı.
12 NİSAN'A ERTELENDİ
Parlamentoda yapılan oylamada milletvekilleri 286'ya karşı 344 oyla Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti.
AB ile varılan uzlaşmaya göre, İngiltere'nin birlikten ayrılması böylece 12 Nisan tarihine ertelendi.
Parlamento, Brexit anlaşmasını 15 Ocak ve 12 Mart'ta da ezici çoğunlukla reddetmişti.
"BREXİT'TE ANLAŞMASIZ AYRILIK MUHTEMEL SENARYO"
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından 12 Nisan'da "anlaşmasız ayrılığın" muhtemel senaryo olduğunu kaydetti.
AB Komisyonu Sözcüsü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonun İngiliz parlamentosundaki oylamayı üzüntüyle karşıladığını belirtti.
Brüksel'de geçen hafta düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde alınan karara göre Brexit tarihinin 12 Nisan'a kadar ertelendiğine dikkati çeken AB Komisyonu Sözcüsü, İngiltere'nin bu tarihten önce ne tür bir yol izlemeyi planladığını açıklaması gerektiğini vurguladı.
"ANLAŞMASIZ AYRILIK MUHTEMEL SENARYO"
AB Komisyonu Sözcüsü, "12 Nisan tarihinde muhtemel senaryo, anlaşmasız ayrılık görünüyor. AB birlik içinde hareket etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.
AB'nin 2017'den beri anlaşmasız ayrılık ihtimaline karşı hazırlık yaptığını anımsatan yetkili, anlaşmada sağlanan imtiyazların anlaşmasız ayrılık senaryosunda geçerli olmayacağının altını çizdi.
İngiliz parlamentosu, AB ile varılan ayrılık anlaşmasını üçüncü kez reddetti.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 10 Nisan'da Brexit zirvesi düzenleme kararı aldığını açıkladı.
AB liderleri geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.
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