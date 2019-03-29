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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - AA - Fotoğraf: Reuters
29.03.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Son dakika... İngiltere'de kritik oylama yine reddedildi

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Son dakika... İngiltere'de kritik oylama yine reddedildi

İngiltere'de 3. kez Brexit oylaması yapıldı ve Theresa May'in sunduğu tasarı yine kabul edilmedi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını (Brexit) düzenleyen anlaşma bugün parlamentoda üçüncü kez oylandı ve reddedildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit için İngiliz Parlamentosu'na getirdiği anlaşma üçüncü kez reddedildi. Başbakan May, AB ile yaptığı anlaşmanın bir bölümünün bugün parlamentoda onaylanması halinde istifa edeceğini açıklamıştı.

AB 10 NİSAN'DA ZİRVE DÜZENLEYECEK

AB Konseyi Başkanı Tusk, İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldıklarını açıkladı.

12 NİSAN'A ERTELENDİ

Parlamentoda yapılan oylamada milletvekilleri 286'ya karşı 344 oyla Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti.

AB ile varılan uzlaşmaya göre, İngiltere'nin birlikten ayrılması böylece 12 Nisan tarihine ertelendi.

Parlamento, Brexit anlaşmasını 15 Ocak ve 12 Mart'ta da ezici çoğunlukla reddetmişti.

"BREXİT'TE ANLAŞMASIZ AYRILIK MUHTEMEL SENARYO"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından 12 Nisan'da "anlaşmasız ayrılığın" muhtemel senaryo olduğunu kaydetti.

AB Komisyonu Sözcüsü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonun İngiliz parlamentosundaki oylamayı üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Brüksel'de geçen hafta düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde alınan karara göre Brexit tarihinin 12 Nisan'a kadar ertelendiğine dikkati çeken AB Komisyonu Sözcüsü, İngiltere'nin bu tarihten önce ne tür bir yol izlemeyi planladığını açıklaması gerektiğini vurguladı.

"ANLAŞMASIZ AYRILIK MUHTEMEL SENARYO"

AB Komisyonu Sözcüsü, "12 Nisan tarihinde muhtemel senaryo, anlaşmasız ayrılık görünüyor. AB birlik içinde hareket etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

AB'nin 2017'den beri anlaşmasız ayrılık ihtimaline karşı hazırlık yaptığını anımsatan yetkili, anlaşmada sağlanan imtiyazların anlaşmasız ayrılık senaryosunda geçerli olmayacağının altını çizdi.

İngiliz parlamentosu, AB ile varılan ayrılık anlaşmasını üçüncü kez reddetti.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 10 Nisan'da Brexit zirvesi düzenleme kararı aldığını açıkladı.

AB liderleri geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.

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