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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya
29.10.2019 - 23:30, Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika! Ä°ngiltere'de erken seçim kararÄ± geldi

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Son dakika! Ä°ngiltere'de erken seçim kararÄ± geldi

Ä°ngiliz parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ± 12 AralÄ±kâ€™ta erken genel seÃ§ime gitme kararÄ± aldÄ±.

HÃ¼kÃ¼metin erken seÃ§im yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± oylayan Avam KamarasÄ± tasarÄ±yÄ± 20â€™ye karÅŸÄ± 438 oyla kabul etti.
TasarÄ± Lordlar KamarasÄ±nÄ±n ve KraliÃ§e 2. Elizabethâ€™in onayÄ±yla yasalaÅŸacak.

Avam KamarasÄ±nÄ±n yasama yÄ±lÄ± gelecek hafta ortasÄ±nda sona erecek ve milletvekilli adaylarÄ± seÃ§im bÃ¶lgelerinde kampanyalarÄ±na baÅŸlayacak.

Ancak bazÄ± muhalefet partileri BaÅŸbakan Boris Johnsonâ€™Ä±n AB ile Ã¶nceki hafta vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± parlamento kapanmadan Ã¶nce yasalaÅŸtÄ±rma giriÅŸiminde bulunmasÄ±ndan endiÅŸe ediyor. BÃ¶yle bir durumda Ã¼lke seÃ§imden Ã¶nce ABâ€™den ayrÄ±labilir.

AnlaÅŸma parlamentoda ilk oylanmasÄ±nda onay almÄ±ÅŸ ancak tÃ¼m onay sÃ¼recinin 3 gÃ¼nde tamamlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren hÃ¼kÃ¼met Ã¶nergesinin reddedilmesi Ã¼zerine Johnson, anlaÅŸmanÄ±n yasama sÃ¼recini askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±.

Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi seÃ§im tarihini 9 AralÄ±k'a Ã§ekerek parlamentonun bu hafta kapanmasÄ±nÄ±, bÃ¶ylece Johnson'Ä±n elinden bu imkanÄ± almayÄ± denedi.

Ancak Ä°ÅŸÃ§i Partisinin bu yÃ¶ndeki deÄŸiÅŸiklik teklifi parlamentoda bu akÅŸam reddedildi.

ANKETLER NE DÄ°YOR?

Ãœlkede yapÄ±lan son anketlere gÃ¶re Muhafazakar Parti yÃ¼zde 37, Ä°ÅŸÃ§i Partisi yÃ¼zde 22, Liberal Demokrat Parti yÃ¼zde 19, Brexit Partisi yÃ¼zde 11, YeÅŸil Parti yÃ¼zde 7 ve Ä°skoÃ§ Ulusal Partisi yÃ¼zde 4 oy alacak.ÂÄ°ngiltere'de uygulanan dar bÃ¶lge, Ã§oÄŸunluk seÃ§im sistemine gÃ¶re Ã¼lkedeki 650 seÃ§im bÃ¶lgesinin her birinde en Ã§ok oyu alan aday parlamentoya seÃ§iliyor. Teorik olarak bir parti her seÃ§im bÃ¶lgesinde ikinci gelerek Ã¼lke genelinde Ã§ok yÃ¼ksek oy alsa bile parlamentoya milletvekili sokamayabiliyor. Bu seÃ§im sisteminin, Brexit'in ana konu olacaÄŸÄ± erken genel seÃ§imde taktik iÅŸbirliklerini gÃ¼ndeme getirmesi bekleniyor.Â Ä°ngiltereâ€™de iktidardaki Muhafazakar Parti 2017â€™de kendi isteÄŸiyle gittiÄŸi erken seÃ§imde oy oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 5 artÄ±rÄ±rken, 13 milletvekili kaybederek azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼meti kurmaya mecbur kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi ise anketlerin gÃ¶sterdiÄŸinin tersine oy oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 10, milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ± da 30 artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

BREXÄ°T SÃœRECÄ°

AB Ä°ngiltere'nin talebi Ã¼zerine dÃ¼n Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesine yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmÄ±ÅŸ, BaÅŸbakan Boris Johnson da dÃ¼n akÅŸam AB Konseyi
BaÅŸkanÄ± Donald Tusk'a bir mektup gÃ¶ndererek, Brexit'in ertelenmesini Ä°ngiltere hÃ¼kÃ¼meti adÄ±na kabul ettiÄŸini bildirmiÅŸti.

Temmuzda Theresa May'den baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini devralan Johnson'Ä±n daha Ã¶nce verdiÄŸi 3 erken seÃ§im Ã¶nergesi Avam KamarasÄ±nda yeterli desteÄŸi bulamamÄ±ÅŸtÄ±.

May'in AB ile vardÄ±ÄŸÄ± Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ±n parlamentoda Ã¼Ã§ kez reddedilmesinin ardÄ±ndan 29 Mart'ta gerÃ§ekleÅŸmesi gereken Brexit 31 Ekim'e ertelenmiÅŸti.?
Ä°ngiltere 2016'da yapÄ±lan AB referandumunda yÃ¼zde 48'e karÅŸÄ± yÃ¼zde 52 ile Brexit kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

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