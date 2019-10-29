Son dakika! Ä°ngiltere'de erken seçim kararÄ± geldi
Ä°ngiliz parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ± 12 AralÄ±kâ€™ta erken genel seÃ§ime gitme kararÄ± aldÄ±.
HÃ¼kÃ¼metin erken seÃ§im yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± oylayan Avam KamarasÄ± tasarÄ±yÄ± 20â€™ye karÅŸÄ± 438 oyla kabul etti.
TasarÄ± Lordlar KamarasÄ±nÄ±n ve KraliÃ§e 2. Elizabethâ€™in onayÄ±yla yasalaÅŸacak.
Avam KamarasÄ±nÄ±n yasama yÄ±lÄ± gelecek hafta ortasÄ±nda sona erecek ve milletvekilli adaylarÄ± seÃ§im bÃ¶lgelerinde kampanyalarÄ±na baÅŸlayacak.
Ancak bazÄ± muhalefet partileri BaÅŸbakan Boris Johnsonâ€™Ä±n AB ile Ã¶nceki hafta vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± parlamento kapanmadan Ã¶nce yasalaÅŸtÄ±rma giriÅŸiminde bulunmasÄ±ndan endiÅŸe ediyor. BÃ¶yle bir durumda Ã¼lke seÃ§imden Ã¶nce ABâ€™den ayrÄ±labilir.
AnlaÅŸma parlamentoda ilk oylanmasÄ±nda onay almÄ±ÅŸ ancak tÃ¼m onay sÃ¼recinin 3 gÃ¼nde tamamlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren hÃ¼kÃ¼met Ã¶nergesinin reddedilmesi Ã¼zerine Johnson, anlaÅŸmanÄ±n yasama sÃ¼recini askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±.
Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi seÃ§im tarihini 9 AralÄ±k'a Ã§ekerek parlamentonun bu hafta kapanmasÄ±nÄ±, bÃ¶ylece Johnson'Ä±n elinden bu imkanÄ± almayÄ± denedi.
Ancak Ä°ÅŸÃ§i Partisinin bu yÃ¶ndeki deÄŸiÅŸiklik teklifi parlamentoda bu akÅŸam reddedildi.
ANKETLER NE DÄ°YOR?
Ãœlkede yapÄ±lan son anketlere gÃ¶re Muhafazakar Parti yÃ¼zde 37, Ä°ÅŸÃ§i Partisi yÃ¼zde 22, Liberal Demokrat Parti yÃ¼zde 19, Brexit Partisi yÃ¼zde 11, YeÅŸil Parti yÃ¼zde 7 ve Ä°skoÃ§ Ulusal Partisi yÃ¼zde 4 oy alacak.ÂÄ°ngiltere'de uygulanan dar bÃ¶lge, Ã§oÄŸunluk seÃ§im sistemine gÃ¶re Ã¼lkedeki 650 seÃ§im bÃ¶lgesinin her birinde en Ã§ok oyu alan aday parlamentoya seÃ§iliyor. Teorik olarak bir parti her seÃ§im bÃ¶lgesinde ikinci gelerek Ã¼lke genelinde Ã§ok yÃ¼ksek oy alsa bile parlamentoya milletvekili sokamayabiliyor. Bu seÃ§im sisteminin, Brexit'in ana konu olacaÄŸÄ± erken genel seÃ§imde taktik iÅŸbirliklerini gÃ¼ndeme getirmesi bekleniyor.Â Ä°ngiltereâ€™de iktidardaki Muhafazakar Parti 2017â€™de kendi isteÄŸiyle gittiÄŸi erken seÃ§imde oy oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 5 artÄ±rÄ±rken, 13 milletvekili kaybederek azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼meti kurmaya mecbur kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi ise anketlerin gÃ¶sterdiÄŸinin tersine oy oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 10, milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ± da 30 artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
BREXÄ°T SÃœRECÄ°
AB Ä°ngiltere'nin talebi Ã¼zerine dÃ¼n Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesine yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmÄ±ÅŸ, BaÅŸbakan Boris Johnson da dÃ¼n akÅŸam AB Konseyi
BaÅŸkanÄ± Donald Tusk'a bir mektup gÃ¶ndererek, Brexit'in ertelenmesini Ä°ngiltere hÃ¼kÃ¼meti adÄ±na kabul ettiÄŸini bildirmiÅŸti.
Temmuzda Theresa May'den baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini devralan Johnson'Ä±n daha Ã¶nce verdiÄŸi 3 erken seÃ§im Ã¶nergesi Avam KamarasÄ±nda yeterli desteÄŸi bulamamÄ±ÅŸtÄ±.
May'in AB ile vardÄ±ÄŸÄ± Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ±n parlamentoda Ã¼Ã§ kez reddedilmesinin ardÄ±ndan 29 Mart'ta gerÃ§ekleÅŸmesi gereken Brexit 31 Ekim'e ertelenmiÅŸti.?
Ä°ngiltere 2016'da yapÄ±lan AB referandumunda yÃ¼zde 48'e karÅŸÄ± yÃ¼zde 52 ile Brexit kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.
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