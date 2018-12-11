Son dakika... İngiltere Parlamentosu'nda arbede
İngiltere Parlamentosu'nun girişinde çıkan arbede sebebiyle polisin şok tabancası kullandığı belirtiliyor.
İngiltere Parlamento binasının girişinde yaşanan arbede sonucu polis şok tabancası ile bir kişiyi etkisiz hale getirdi. Şüphelinin polis tarafından parlamento binası dışında zaptedildiği ve tutuklandığı belirtildi.
Polis olay yerine girişleri geçici bir süre için durdurdu. Olayla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
22 Mart 2017 tarihinde binanın aynı noktasında bir terör saldırısı gerçekleştirilmişti.
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