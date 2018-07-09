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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.07.2018 - 17:04, Son Güncelleme:

Son dakika... İngiltere Dışişleri Bakanı istifa etti

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Son dakika... İngiltere Dışişleri Bakanı istifa etti

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti. İngiltere'de hükümet adına Avrupa Birliği (AB) ile ayrılma sürecini müzakere eden Brexit Bakanı David Davis, dün gece Başbakan Theresa May'e istifasını vermişti.

İngiliz basını İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Başbakan Theresa May arasında Brexit konusunda sorun yaşandığını yazdı. 

Hükümet içerisinde Brüksel ile devam eden AB'den çıkış (Brexit) müzakerelerinin nasıl yürütüleceği konusunda fikir ayrılıkları bulunuyordu.

Boris Johnson'un kararı, Brexit Bakanı David Davis'in bugün gelen istifasını takip etti.

Her iki bakan da May kabinesinde "sert Brexitçilerin önde gelen savunucuları" olarak biliniyordu.

İstifalar, İngiltere hükümetinin cuma günü açıkladığı ve Avrupa Birliği (AB) ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasını öngören yeni Brexit yaklaşımının arkasından geldi.

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti. İngiltere'de David Davis'in istifasıyla boşalan Brexit Bakanlığına bugün Dominic Raab'ın getirildiği açıklanmıştı.
Taraflar, geçen yılın sonunda vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Son aşamada, tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliğine yönelik müzakereleri devam ediyor.

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