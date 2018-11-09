Son dakika... İngiltere Başbakanı'nın konvoyuna araç daldı
İngiltere Başbakanı Theresa May'i ve Belçika Başbakanı Charles Michel'i taşıyan konvoya araç daldı.
Belçika'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Theresa May'in konvoyunda kaza meydana geldiği belirtildi. Aracın, Başbakan Theresa May'i taşıyan otomobile çarpmadığı bildirildi.
La Libre Belgique gazetesi, yaşanan kaza sebebiyle 2 polisin yaralandığını duyurdu.
Konvoyda Belçika Başbakanı Charles Michel'in de olduğu aktarıldı.
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