Son dakika... İngiltere Başbakanı May'den Kaşıkçı cinayeti açıklaması
İngiltere Başbakanı Theresa May: Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusunun ortaya çıkarılmasını istiyor ve soruşturmanın uluslararası standartlara uygun şekilde ilerlemesini ümit ediyorum.
İngiltere Başbakanı Theresa May, "Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusunun ortaya çıkarılmasını istiyor ve soruşturmanın uluslararası standartlara uygun şekilde ilerlemesini ümit ediyorum." açıklamasında bulundu. Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi vakaların bir daha yaşanmaması için uluslararası ve ulusal hukukun çiğnenmemesi adına Suudi Arabistan'ın gerekli adımları atması gerektiğini vurgulayan May, soruşturmayı yakından takip ettiklerini söyledi.
RAPOR GEÇEN HAFTA AÇIKLANMIŞTI
Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin ardından ABD yönetimi, Suudi Veliaht Prensin cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.
Kaşıkçı cinayetine yönelik aylardır uluslararası soruşturma yürüten Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, elde ettiği bulguları ve tavsiyeleri içeren raporunu geçen hafta açıklamıştı.
Raporla ilgili AA muhabirine konuşan Callamard, "Öncelikle (Kaşıkçı'nın) öldürülmesi uluslararası bir cinayetten daha fazlasıdır. Cinayette bir dizi uluslararası hukuk ihlal edildi. Cinayet, uluslararası ilişkilere büyük zarar verdi. Bundan dolayı BMGK'nin bu cinayeti ciddiye alması önemlidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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