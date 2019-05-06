Son dakika... İngiliz Kraliyet ailesinde yeni bebek heyecanı
Prens Harry'nin eşi, Sussex Düşesi Markle'ın bir erkek çocuğunun doğduğu duyuruldu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Prens Harry ile evlenip Sussex Düşesi olan Meghan Markle’ın bu sabah doğuma başladığı bildirildi.
3.2 kg olarak dünyaya gelen bebek, Harry ile Markle çiftin ilk çocuğu oldu.
Prens Harry, bebeği birkaç gün içinde basına göstereceklerini açıkladı.
İsmi henüz açıklanmayan yeni varis, Kraliçe'nin 8. torunu olacak. Bebek taht varisleri arasında 7. sırada olacak.
Ayrıca bebek, Earl of Dumbarton unvanına sahip olacak.
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