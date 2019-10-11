Son dakika... İlk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren astronot Alexei Leonov yaşamını yitirdi
Tarihte ilk kez uzay yürüyüşü gerçekleştiren Rus astronot Alexei Leonov 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi, tarihte ilk kez uzay yürüyüşü gerçekleştiren Rus astronot Alexei Leonov'un 85 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu.
1934 yılında dünyaya gelen Alexei Leonov, Sovyetler Birliği'nin aralarında German Tivor ve Yuri Gagarin'in de bulunduğu 20 kişilik ilk kozmonot ekibinin üyesiydi.
Alexei Leonov 1965 yılında tarihte ilk kez uzay yürüyüşü gerçekleştiren insan olmuştu.
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