Son dakika... İki ülkede iki büyük deprem
Japonya'da Niigata'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kyodo haber ajansına göre ise Japonya Meteoroloji Ajansı, Yamagata açıklarında 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ifade etti.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Japon yayın kuruluşu NHK, halka sahil kesiminden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Yamagata, Niigata bölgeleri ile İşikava bölgesinin kuzeyinde dalgaların bir metre yüksekliğinde kıyıya vurması bekleniyor.
ÇİN'DE DEPREM
Çin’in Siçuan eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, 125 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
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