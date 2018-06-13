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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
13.06.2018 - 15:29, Son Güncelleme:

Son dakika! İki ülke arasında kriz patladı... 'İptal edildi'

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Son dakika! İki ülke arasında kriz patladı... 'İptal edildi'

İtalya ve Fransa arasında göçmen politikası konusunda başlayan kriz büyüyor. Fransa Ekonomi Bakanı ile İtalya Ekonomi Bakanı arasındaki görüşmenin iptal edildiği ifade edildi. Görüşmenin İtalya cephesi tarafından iptal edildiği aktarıldı. Daha önce de İtalya Dışişleri Bakanlığı, kendilerine uluslararası hukuk eleştirisi getiren Fransa'nın büyükelçisini bakanlığa çağırmıştı.

İtalya ve Fransa arasında göçmen politikası konusunda başlayan kriz giderek büyüyor. Fransa Ekonomi Bakanı ile İtalyan meslektaşı arasındaki görüşmenin iptal edildiği ifade edildi. Fransa, İtalya'nın toplantıyı iptal etme kararını esefle karşıladığını duyurdu. 

İtalya Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında yaşanan göçmen krizi yüzünden Fransa büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün İtalya’nın 629 mülteciyi taşıyan Aquarius’ın ülkeye girişine izin vermemesi sebebi ile İtalya’yı sorumsuzlukla suçlamıştı.

Yüzlerce göçmen, İtalya ve Malta kabul etmediği için günlerce Akdeniz'deki bir yardım gemisinde kalmıştı. Göçmenler dün iki ayrı gemiye aktarılarak İspanya'ya doğru hareket ederken, İtalya'da yeni göreve gelen hükümet 629 göçmeni taşıyan gemiyi kabul etmemesiyle ilgili krizde geri adım atmıyor.

Matteo Salvini'nin geçen Pazar günü Aquarius gemisinin ülkeye kabul edilmeyeceğini açıklaması üzerine günler süren bir kriz yaşanmış, 629 göçmeni taşıyan gemi sonunda dün akşam saatlerinde İspanya'ya doğru yola çıkmıştı. İtalya'nın popülist-aşırı sağ partilerden oluşan yeni koalisyon hükümeti, göçmenleri geri çevirerek uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanmıştı.

Fransa'dan dün gelen tepkilerin dozu yüksek olunca İtalya'nın cevabı da sert oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da tepki gösteren Salvini, "Macron, konuşmaktan eyleme geçmeli ve önceden taahhüt ettiği 9 bin göçmeni yarın sabah kabul etmeli." diye konuştu.

Salvini, Fransa'nın yeniden yerleştirmeyle alması gereken 9 bin 816 göçmenden yalnızca 340'ını kabul ettiğinin altını çizerek "Fransa, bizim gülünç olduğumuzu söylüyor ama 1 Ocak-31 Mayıs arasında kadın ve engelli çocuklar da dahil olmak üzere tam 10 bin 249 kişiyi sınırdan geri çeviren kendileri." ifadelerini kullandı.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin de Fransız hükümeti özür dilemezse cuma günü bu ülkeye yapacağı ziyareti iptal etmesi gerektiğini dile getiren Salvini, "Conte, resmi bir özür olmadan Paris'e gitmemekle iyi yapar." dedi.  

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İtalyan hükümetinin bu dramatik insani durum karşısındaki tavrında sorumsuzluk var" dediğini aktardı. Macron'un partisi La République En Marche'ın sözcüsü Gabriel Attal da "İtalyan hükümetinin izlediği çizgi mide bulandırıcı" dedi.

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