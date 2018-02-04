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    İdlib'de son durum

    Anadolu Ajansı
    04.02.2018 - 22:35 | Son Güncelleme:

    Suriye'de, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Kefrenbil ilçesi ile Masaran köyüne akşam saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı.

    İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib ilinin, gerginliği azaltma bölgesi olmasına rağmen saldırıların durmadığını aksine saldırıların arttığını öne sürdü.

    Akşam saatlerinde İdlib iline bağlı Serakib, Kefrenbil, Han Şeyhun ve Marretinnuman ilçeleri ile Tel Merdih, el Gedefe, el Tuh ve Masaran köylerinin yoğun şekilde hava saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Yusuf, "Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Kenfrenbil ilçesine ve Masaran köyüne akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırında 8 sivil öldü, en az 40 sivil yaralandı" ifadesini kullandı.

    ASTANA KARARI

    Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Anadolu Ajansının haberine göre İdlib gerginliği azaltma bölgesi son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti, bin 447'si yaralandı.

    Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. 

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    Etiketler: idlib , son dakika , son durum
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