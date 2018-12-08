Son dakika... Huawei krizinde yeni gelişme
Çin'in Kanada Büyükelçisi, Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Kanada Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıran Çin'in, Huawei CFO Mıng Vancou'nun tutuklanması sebebiyle Kanada'ya nota verdiği belirtildi. Vancou'nun tutuklanmasını çirkin bir eylem olarak niteleyen Çin Dışişleri Bakanlığı, Kanada'dan CFO'yu derhal serbest bırakmasını istedi aksi taktirde yaşanan olayın sonuçlarının ağır olacağını belirtti.
Huawei’nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Meng'in ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık’ta Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklandığı bildirilmişti.
SON 24 SAATTE NE OLDU?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle