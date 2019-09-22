Son dakika... Hong Kong'da protestocular AVM'yi bastı
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde protestocular bir AVM'yi işgal edip yağmaladı.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde protestocular bir AVM'yi işgal edip yağmaladı.. Protestocuların polisle çatıştığı ve polise karşı barikat kurduğu bildirildi.
Choruses of “Glory to Hong Kong” resounding through the New Town mall in Sha Tin. Protesters have made a paper chain of restaurant receipts (from businesses they see as pro Beijing and are calling to boycott) and are passing them from floor to floor. pic.twitter.com/XnYPRw5rsJ— Poppy McPherson (@poppymcp) September 22, 2019
HONG KONG'DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.
"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.
After chanting slogans like “fight for freedoms and stand with Hong Kong", the crowd at #YuenLong mall started singing Glory to Hong Kong https://t.co/qpodgZTiYm pic.twitter.com/ro0SNsvMMS via rthk_enews— Hong Kong Stream (@hkstream) September 22, 2019
Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.
Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.
Yuen Long protest gets ugly, petrol bombs thrown https://t.co/TrklhfbAiK pic.twitter.com/bH6JKGapmK via rthk_enews— Hong Kong Stream (@hkstream) September 22, 2019
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