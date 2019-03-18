Son dakika... Hollanda'da silahlı saldırı
Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Silahlı saldırı sebebiyle yaralılar olduğu belirtiliyor. Saldırı sebebiyle en az 1 kişi yaşamını yitirdi.
Utrecht polisinden yapılan açıklama kentteki 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarındaki tramvay istasyonunda yerel saatle 10:45'te silahlı saldırı gerçekleştirildiği, tramvay içerisinde gerçekleştirilen saldırı sebebiyle yaralıların olduğu ve en az 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Silahlı saldırı sebebiyle kentte raylı sistem ulaşımına geçici bir süre için ara verildi. 24 Ekim Meydanı'nda bulunan bir tramvay istasyonu polis tarafından kordonla çevrildi.
Silahlı saldırganın olay yerinden kaçtığı aktarıldı.
Polis ve anti-terör timi bölgede operasyon başlattı. Bölgenin iki helikopterle mercek altına alındığı bildirildi.
A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht'te gerçekleştirilen saldırı sonrasında hükümetin kriz durumuna geçilmesini görüşmek için kabineyi acil olarak toplama çağrısı yaptı.
Saldırının ardından Lahey kentindeki Hollanda hükümet merkezinde güvenlik önlemleri artırıldı. Hollanda anti-terör koordinatörünün, Utrecht saldırısı sonrasında kriz toplantısı düzenlediği duyuruldu.
The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation.— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019
Yaralı sayısı hakkında henüz net bilgi verilmedi. Hollanda polisi saldırının motivasyonunun terör kaynaklı olabileceğini söyledi. Kentte güvenlik düzeyi en üst seviyeye çıkarıldı.
Bölgedeki okullara kapılarını kapatma talimatı verildi.
Slachtoffer wordt terwijl medewerkers hem/haar in ambulance leggen nog steeds gereanimeerd. pic.twitter.com/73aOZx2Qrz— Yelle Tieleman (@YelleTieleman) March 18, 2019
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