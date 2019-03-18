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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
18.03.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Son dakika... Hollanda'da silahlı saldırı

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Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Silahlı saldırı sebebiyle yaralılar olduğu belirtiliyor. Saldırı sebebiyle en az 1 kişi yaşamını yitirdi.

Utrecht polisinden yapılan açıklama kentteki 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarındaki tramvay istasyonunda yerel saatle 10:45'te silahlı saldırı gerçekleştirildiği, tramvay içerisinde gerçekleştirilen saldırı sebebiyle yaralıların olduğu ve en az 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Silahlı saldırı sebebiyle kentte raylı sistem ulaşımına geçici bir süre için ara verildi. 24 Ekim Meydanı'nda bulunan bir tramvay istasyonu polis tarafından kordonla çevrildi.

Silahlı saldırganın olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Polis ve anti-terör timi bölgede operasyon başlattı. Bölgenin iki helikopterle mercek altına alındığı bildirildi.


Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht'te gerçekleştirilen saldırı sonrasında hükümetin kriz durumuna geçilmesini görüşmek için kabineyi acil olarak toplama çağrısı yaptı.

Saldırının ardından Lahey kentindeki Hollanda hükümet merkezinde güvenlik önlemleri artırıldı. Hollanda anti-terör koordinatörünün, Utrecht saldırısı sonrasında kriz toplantısı düzenlediği duyuruldu.


Yaralı sayısı hakkında henüz net bilgi verilmedi. Hollanda polisi saldırının motivasyonunun terör kaynaklı olabileceğini söyledi. Kentte güvenlik düzeyi en üst seviyeye çıkarıldı.

Bölgedeki okullara kapılarını kapatma talimatı verildi.


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