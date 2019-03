Son dakika... Hollanda'da silahlı saldırı

Utrecht polisinden yapılan açıklama kentteki 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarındaki tramvay istasyonunda yerel saatle 10:45'te silahlı saldırı gerçekleştirildiği, tramvay içerisinde gerçekleştirilen saldırı sebebiyle yaralıların olduğu ve en az 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Silahlı saldırı sebebiyle kentte raylı sistem ulaşımına geçici bir süre için ara verildi. 24 Ekim Meydanı'nda bulunan bir tramvay istasyonu polis tarafından kordonla çevrildi.

Silahlı saldırganın olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Polis ve anti-terör timi bölgede operasyon başlattı. Bölgenin iki helikopterle mercek altına alındığı bildirildi.

