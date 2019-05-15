Son dakika... Hollanda Irak'taki devlet misyonunun faaliyetlerini askıya aldı
Hollanda, Irak'ta hizmet veren devlet misyonunu bölgedeki güvenlik gerekçesiyle askıya aldığını duyurdu.
Hollanda, Irak'ta hizmet veren devlet misyonunu bölgedeki güvenlik gerekçesiyle askıya aldığını duyurdu.
Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorf, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Alman ordusunun Irak’ta eğitim faaliyetlerini askıya aldığını belirterek, bu kararın, bu yönde adım atan ortak ülkelerle uyum içinde verildiğini ifade etmişti.
Kararın mevcut durumdan dolayı alındığını ifade eden Flosdorf, "Ancak bu, bunun (eğitim faaliyetlerinin) gelecek günlerde tekrar başlamayacağı anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Öte yandan bu sabah saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ile Basra Körfezi'nde artan askeri gerilim nedeniyle diplomatik temsilcilikte elzem ve acil görevlerde bulunmayan tüm personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle