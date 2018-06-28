Son dakika... Hindistan'da uçak düştü
Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'de bir uçağın düştüğü bildirildi. AFP haber ajansı düşen uçakta 5 kişinin hayatını kaybettiğini yazarken, sosyal medyada olaya ilişkin görüntüler paylaşılıyor.
Uçağın, yerel saat ile 13.35 olarak öngörülen Mumbai Havaalanı'na inişinden kısa bir süre önce Ghatkopar bölgesindeki binaların üzerine düştüğü belirtildi.
India Today internet sitesindeki haberde, ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı. Ölenlerin 1 pilot, 3 yolcu ve uçağın düştüğü yerde bulunan 1 kişi oldukları kaydedildi.
Uçakta kaç kişinin olduğu hakkında bilgi verilmedi.
Ayrıntılar geliyor...
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler...
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