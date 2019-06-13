Son dakika... Hindistan'da kaybolan askeri uçakla ilgili yeni gelişme
Hindistan'da 10 gün önce kaybolan askeri nakliye uçağının enkazına ulaşıldığı ve uçaktaki mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.
Çin sınırına yakın bir bölgede kaybolan AN-32 tipi askeri nakliye uçağının enkazının yeri dün yapılan arama çalışmalarında tespit edilmişti.
Gelen son bilgilere göre 13 kişilik mürettebatı bulunan uçaktan sağ kurtulan kimsenin olmadığı ifade edildi.
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağı 3 Haziran pazartesi günü Assam eyaletine bağlı Jorhat bölgesindeki havaalanından kalkarak Arunaçal Pradeş eyaletindeki Meçhuka bölgesindeki askeri havaalanına hareket etmiş sonrasına kaybolduğu belirtilmişti.
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