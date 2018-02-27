Hamburg yasaklamak için harekete geçti

HAMBURG Çevre Senatörlüğü yasak levhaları için sipariş verdi. Dizel sürücülerinin Hamburg’ta birkaç hafta içinde trafik yasağını hesaba katması gerekiyor.

Çevre Senatörü Jens Kerstan, senatörünün Hamburg’ta trafiğin ve hava kirliliğinin yoğun olduğu iki caddede aldığı tedbiri uygulamaya koyacaklarını açıkladı. Kerstan, “Herhalde dizel sınırlamasının uygulandığı ilk yer Hamburg olacak. Tabelalar bugün (dün) sipariş edilecek ve birkaç hafta içinde yerleştirilecek” dedi. Senato hava kirliliğinin yüksek olduğu Hamburg Altona’da tedbir alınmasını kararlaştırmıştı.