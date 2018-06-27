Son dakika! Hamaney İran'daki kriz hakkında çok sert konuştu
İran dini lideri Ayetullah Hamaney, İran'daki ekonomik güvenliği tehlikeye atan kişilerin yargılanması gerektiğini söyledi. İran'da Hamaney cephesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi eleştiren açıklamalar geliyordu... İran Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Pur İbrahimi ise Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kabinedeki ekonomi ekibini değiştirmesi gerektiğini söyledi.
Mecliste basın mensuplarına konuşan Pur İbrahimi, "Devleti idare edenlerin bu ekonomi ekibiyle sorunu çözebileceklerini düşünmüyoruz. Eğer Ruhani, ekonomi ekibini değiştirmek için üzerine düşeni yapmazsa, meclis kanunlar çerçevesinde gerekli girişimleri yapacaktır." dedi.
Ülkedeki ekonomik sorunların rahatsız edici düzeyde olduğunu dile getiren Pur İbrahimi, "Ekonominin yönetim sorunu ülkenin önemli konularından biridir. Yürütme organı gerekli kararları alacaktır. Hükümet de gerekli adımları atmalıdır." ifadelerini kullandı.
Meclis Ekonomi Komisyonu Başkanı Pur İbrahimi, ekonomideki kötü gidişata ilişkin Bütçe Komisyonu ile birlikte Ruhani'ye hitaben bir mektup yazdıklarını duyurmuştu.
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