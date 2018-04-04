Son dakika... Hakan Atilla'ya 188 ay hapis cezası istemi
ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için 15 yıldan (188 ay) fazla hapis ile 50 ila 500 bin dolar para cezası istendi.
Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla (46) savunma ekibinin 11 Nisan’da yapılacak ceza duruşması öncesi mahkemeye sunduğu ve Yargıç Richard Berman’a merhamet çağrısı yaparak, en fazla 5 yıl ceza beklentisini ilettiği dilekçeye, savcılık makamından yanıt geldi. Atilla için öngörülen cezanın 105 yıl olduğunu hatırlatan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı, ceza taleplerini 188 ay hapis ve 50 ila 500 bin dolar arası para cezası olarak belirledi.
SAVCI: KİLİT AKTÖRDÜ
Savcılılık, 15 yıl hapis cezasının “suçun ciddiyetini yansıtmak”, “yasaya saygıyı teşvik etmek” ve “başkalarını da ABD’nin ulusal güvenliğini ve dünya barış ve istikrarını tehlikeye atmaktan caydırmak” için zorunlu olduğunu vurguladı. Başsavcı Vekili Michael Lockard imzalı dilekçede en dikkat çeken ifadelerden biri ise şu oldu: “Birleşik Devletler ve milletler topluluğunun İran yönetimini zararlı ve ölümcül eylemlerini finanse etmekten mahrum kılmak için ciddi bir girişimle meşgûl olduğu bir dönemde, Atilla, bu çabaların muazzam şekilde altının oyulmasında kilit bir aktördü.” Savcı Lockard, İran’ın ölümcül eylemlerini, Tahran’ın nükleer silah programı, balistik füzeleri ve teröre yönelik finansal, lojistik ve askeri desteği olarak sıraladı.
Atilla için verilecek olan nihai ceza süresi, cezaevi gözetim memurunun dosyayı inceledikten sonra Yargıç Berman’a sunacağı raporun ardından 11 Nisan’da yapılacak duruşmada kesinleşecek. Atilla, ocakta jüri tarafından “ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek”, “ABD’yi aldatma suçuna iştirak”, “ABD bankalarını dolandırmak”, “ABD bankalarını dolandırmaya iştirak” ve “kara para aklama suçuna iştirak”ten suçlu bulmuş; “kara para aklama” suçundan ise mahkûm etmemişti.
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