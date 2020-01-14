Son dakika haberleri… Yunanistan’ın Türkiye-İtalya şaşkınlığı!

Yunanistan’da Pentapostagma isimli sitede yer alan yorum-haberde "İtalyanlar'ın Türklerle ortak eğitim yapmasının Yunanistan'ın beklemediği bir hareket olduğu, Doğu Akdeniz'de Türklerin gittikçe ‘saldırganlığını’ arttırdığı bir dönemde İtalya'nın bölgedeki çıkarlarını Türklerle birleştirmekte gördüğü, bu kapsamda bir ay içerisinde 3. kez İtalyan gemilerinin Türklerle ortak eğitim yaptığı” şeklinde değerlendirmeler yer aldı. Öte yandan Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini yoğunlaştıran Türk Deniz Kuvvetleri de bölgedeki olarak çalışmalarına devam ediyor.

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