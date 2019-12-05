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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.12.2019 - 18:48, Son Güncelleme:

Son dakika Haberleri: Rusya'dan NATO'ya çok sert cevap!

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Son dakika Haberleri: Rusya'dan NATO'ya çok sert cevap!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun, dünya üzerinde tahakküm kurmaya çalıştığını belirterek, "NATO'nun tehditlerine karşı silah yarışına girmeden, kendi güvenliğimizi sağlayarak, nasıl bir cevap vereceğimizi iyi biliyoruz." dedi.

Lavrov, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO'nun eylemlerinden endişe duyduklarını belirten Lavrov, "NATO kendisini meşruiyet kaynağı olarak görüyor ve bu rolü ancak kendisinin üstelenebileceğini herkesi ikna etmeye çalışıyor. NATO, askeri altyapısını Rusya’nın sınırlarına doğru genişletiyor." diye konuştu.

Lavrov, NATO'nun askeri alanında bütçesini artırdığına değinerek, "NATO, Avrupa, Atlantik ve Orta Doğu bölgesi dahil olmak üzere, dünya üzerinde tahakküm kurmaya çalışıyor. NATO, Rusya ile Çin’in dengesini bozarak, bütün rakiplerini yok etmek istiyor. NATO’nun tehditlerine karşı silah yarışına girmeden, kendi güvenliğimizi sağlayarak, nasıl bir cevap vereceğimizi iyi biliyoruz." yorumunu yaptı.

NATO'nun uzayı yeni harekat alanı olarak kullanması yönündeki kararını değerlendiren Lavrov, Birleşmiş Milletler'in güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili kararlarına uyulması gerektiğini vurguladı.

"BU ŞEKİLDE HİÇ KİMSEYLE KONUŞULMAMASI GEREKİYOR"

Bakan Lavrov, Almanya'nın Berlin'de Rus ve Gürcü vatandaşlığına sahip kişinin öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğindeki Rus diplomatı sınır dışı etmesine ilişkin, "İki ülke mevzuatının ihlali ile ilgili temasta olmak için kanallarımız var. Bu kanalların kullanılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, "Alman ortaklarımızın, Rusya'nın yeterli şekilde iş birliği yapmadığı yönündeki kanaatleri neye dayandırdıklarını bilmiyorum. Bu şekilde hiç kimseyle konuşulmaması gerekiyor." dedi.

 

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