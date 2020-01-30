Son dakika haberleri: İtalya'da koronavirüs şüphesi taşıyan yolcuda virüse rastlanmadı

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İtalyan ANSA ajansının haberinde, Costa Smeralda yolcu gemisinde yüksek ateş ve grip belirtisi şikayetiyle Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne kaldırılan 54 yaşındaki Çinli kadındaki ilk test sonuçlarında virüse rastlanmadığı ancak kesin sonuçlar için 24 saat beklenmesi gerektiği kaydedildi.

Repubblica gazetesinin haberinde de geminin demirlediği Civitavecchia Limanı Komutanı Vincenzo Leone'nin, gemiden tahliyelere başlanabileceğini belirttiği ancak Civitavecchia Belediye Başkanı Ernesto Tedesco'nun buna izin vermediği dolayısıyla yolcuların gemiden inmesine izin verilmediği kaydedildi.

- Gemi karantinaya alınmıştı

Costa Crociere şirketine ait Costa Smeralda gemisi, Çinli bir yolcuda tespit edilen yüksek ateş nedeniyle ülkenin batısındaki Civitavecchia Limanı'na demir atmıştı.

Çinli yolcu, yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) şüphesiyle önce geminin revirinde tedavi altına alınmış, ardından tetkikler için Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne götürülmüştü.

Tedbir amacıya Çinli yolcu ve eşinin odası ve buraya yakın yolcuların odaları boşaltılarak karantinaya alınmıştı.

Gemide 27'si Türk, 751'i Çinli olmak üzere 6 bini aşkın yolcu ve mürettebat bulunuyor.

"TÜRK YOLCULARIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu da canlı yayında önemli bilgiler paylaştı.

Abitağaoğlu CNN TÜRK canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Korkulacak bir durum yok. Tedbir amaçlı karantina altında tutuluyor. Normal bir durum. Türk yolcuların sağlık durumu iyi. Tek bir turist nedeniyle bu karantina uygulaması başlatıldı. Sadece tek bir vaka bulunuyor. (Çinli turist) 3 gün önce İspanya’dan binmiş. Hong Kong pasaportlu. Grip teşhisi konuluyor. Limana yanaşıldığında bu durum rapor ediliyor. Sadece güvenlik amaçlı. Hong Kong pasaportlu yolcu hastaneye sevk edilmiş durumda. Virüs taramasından geçirildiği için süreç uzuyor. Virüs taramasının sonuçlanması kısa süre içinde belli olacak. İtalyan Sağlık Bakanlığının verdiği bilgiye göre bu hasta tepeden tırnağa virüs taramasından geçiriliyor. 1-2 saat içinde bu işlemin tamamlanacağı ve geminin harekete geçeceğini öğrendik."

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGIN

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de, bu sabah itibarıyla, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükselmişti.