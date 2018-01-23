Günlerce konuşulmuştu, gözler davetlilerdeydi... İşte o liste!

Sputnik'in haberine göre mektupta, "Rusya, İran ve Türkiye adına sizi, bu ülkelerin liderleri Vladimir Putin, Hasan Ruhani ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2017 tarihli teklifi üzerine 29-30 Ocak'ta Soçi'de düzenlenecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mektupta, Soçi konferansının geniş bir yelpazedeki Suriyeli taraflar arasında diyalog oluşmasına destek olmayı ve yeni bir Suriye için toplumun tüm tabakaları açısından uygun şartları oluşturarak toprak bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını korumayı amaçladığı belirtildi.



Suriye Ulusal Diyalog Kongresi davet mektubu

Kongrenin, Suriye'deki politik çözüme ivme kazandırmayı amaçladığının ve Cenevre görüşmeleri kapsamındaki uygulamalara geçişe yardımcı olmasının umulduğunun altı çizildi.

Mektupta, "BM temsilcileri ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak İngiltere, Çin, ABD ve Fransa'nın yanı sıra, Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan'ın da konferansa davet edildiği" ifade edildi.

Soçi görüşmelerinin organizatörleri, tüm ulaşım ve konaklama sorunlarının Rusya tarafından karşılanacağını belirtti.