Haber Giriş: 05.01.2020 - 23:39,
Son dakika haberleri! ABD için korkulan oldu... Ve bir saldırı daha!
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği de dahil olmak üzere çok sayıda diplomatik misyonun yer aldığı Yeşil Bölge'de patlama seslerinin duyulduğu ve uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi. Saldırının roketlerle gerçekleştirildiği belirtildi. Dün Irak'taki Kataib Hizbullah Iraklı güvenlik güçlerine ABD misyonları ve üslerinden uzak durulması çağrısı yapmış ve bu geceyi işaret etmişti.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 füze atıldığı açıklandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü.
1 füzenin ise Yeşil Bölge’nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına dün de füzeli saldırı düzenlenmişti.
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