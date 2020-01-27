Son dakika haberler: Bulgaristan'da grip alarmı! Okullar tatil edildi..Uyarılar yapıldı

Bulgaristan’da grip salgınının yaygınlaşmasıyla ülke çapında alarm verildi. Grip salgının en çok etkilediği kentler arasında başkent Sofya, Burgas, Veliko Tırnovo, Montana, Plovdiv, Küstendil ve Blagoevgrad yer aldı.

TÜRKLERİN YOĞUN OLDUĞU KENTLERDE VAR

Gribin etkili olduğu iller arasında yaklaşık 100 binin üzerinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Haskovo, Kırcaali yerleşim yerleri var. Bu bölgelerin dışında son olarak hastalığın yoğun görüldüğü Asenovgrad, Plovdiv, Burgas kentleri olmak üzere grip ülke geneline hızla yayılıyor. Bulgar hükümeti, grip salgının yayılmasını önlemek amacıyla 100 bin öğrencinin eğitim gördüğü 500 okulda 6 Şubata kadar eğitime ara verildiğini açıkladı.

HASTANELERDE AMELİYATLAR İPTAL EDİLDİ, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bulgaristan'ın genelinde yayılan grip salgını nedeniyle hastanelerde planlı ameliyatlar iptal edilirken, hamile kadınlar ve çocukların rutin hasta kontrolleri salgın nedeniyle yapılamıyor. Bulgaristan'ın Borino kasabasında geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki bir kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Grip salgını Bulgaristan’ın genelini kaplamaya başlarken, hastalığın etkisi Ocak ayının sonu ile Şubat ayının ilk haftalarında etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

CORONA VİRİSÜNE KARŞI UYARI

Bulgaristan hükümeti yetkilileri Çin'de başlayıp her geçen gün farklı ülkelere yayılan koronavirüsü ile ilgili vatandaşları uyardı. Yetkililer bu virüse karşı vatandaşı uyaran basın açıklaması yayınladı.