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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 24.01.2020 - 16:16,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Almanya'da kanlı saldırı: En az 6 ölü

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Son dakika haberler... Almanya'da kanlı saldırı: En az 6 ölü

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Rot am See beldesinde yaşanan silahlı saldırıda en az 6 kişinin öldüğü açıklandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Nürnbergin batısındaki 5 bin 300 nüfuslu Rot am See kasabasında kimliği belirsiz bir kişi silahla ateş açtı.

Alman polisi twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırının ardından büyük çaplı bir operasyon başlatıldığını saldırganın ise gözaltına alındığını belirtti.

Yapılan açıklamada saldırının terör bağlantılı bir durum değil kişisel ilişkilere bağlı bir olay olduğu belirtildi.

 

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