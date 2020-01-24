Son dakika haberler... Almanya'da kanlı saldırı: En az 6 ölü

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Nürnbergin batısındaki 5 bin 300 nüfuslu Rot am See kasabasında kimliği belirsiz bir kişi silahla ateş açtı.

Alman polisi twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırının ardından büyük çaplı bir operasyon başlatıldığını saldırganın ise gözaltına alındığını belirtti.

Yapılan açıklamada saldırının terör bağlantılı bir durum değil kişisel ilişkilere bağlı bir olay olduğu belirtildi.

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