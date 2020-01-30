Son dakika haberler... Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 44 dakika içinde 12 deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 14.21'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarılırken, AFAD ise bu depremin büyüklüğünü 5.5 olarak bildirdi.

14.21'deki depremden sonra büyüklüğü 2.5 ile 3.9 arasında değişen 10 deprem daha meydana geldi.