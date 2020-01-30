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Dünya
Haber Giriş: 30.01.2020 - 14:30,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberler... Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 14.21'de Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu.

Akdeniz'de 44 dakika içinde 12 deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 14.21'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarılırken, AFAD ise bu depremin büyüklüğünü 5.5 olarak bildirdi.

14.21'deki depremden sonra büyüklüğü 2.5 ile 3.9 arasında değişen 10 deprem daha meydana geldi.

Son dakika haberler... Akdenizde 5.8 büyüklüğünde deprem

 

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