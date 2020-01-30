Haber Giriş: 30.01.2020 - 14:30,
Son dakika haberler... Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 14.21'de Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu.
Akdeniz'de 44 dakika içinde 12 deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 14.21'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarılırken, AFAD ise bu depremin büyüklüğünü 5.5 olarak bildirdi.
14.21'deki depremden sonra büyüklüğü 2.5 ile 3.9 arasında değişen 10 deprem daha meydana geldi.
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