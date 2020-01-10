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Haber Giriş: 10.01.2020 - 12:05,
Son dakika haberi: Ukrayna'dan üç ülkeye "düşen uçak" çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky İran'da düşen uçakla ilgili önemli bir çağrıda bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelensky yaptığı son dakika açıklamasında; "Uçak büyük olasılıkla bir füze tarafından vuruldu ancak bu bilgiyi daha teyid edemiyoruz. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerini bu felaketle ilgili ellerindeki bütün bilgileri soruşturma komisyonu ile paylaşma çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
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