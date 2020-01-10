MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Ukrayna'dan üç ülkeye "düşen uçak" çağrısı
GeriDünya Son dakika haberi: Ukrayna'dan üç ülkeye "düşen uçak" çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 10.01.2020 - 12:05,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Ukrayna'dan üç ülkeye "düşen uçak" çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Ukrayna'dan üç ülkeye "düşen uçak" çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky İran'da düşen uçakla ilgili önemli bir çağrıda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelensky yaptığı son dakika açıklamasında; "Uçak büyük olasılıkla bir füze tarafından vuruldu ancak bu bilgiyi daha teyid edemiyoruz. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerini bu felaketle ilgili ellerindeki bütün bilgileri soruşturma komisyonu ile paylaşma çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

 

26
İran yalanlamıştı, ABD basını görüntüleri yayınladı
İran yalanlamıştı, ABD basını görüntüleri yayınladı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle