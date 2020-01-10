Son dakika haberi: Ukrayna'dan üç ülkeye "düşen uçak" çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelensky yaptığı son dakika açıklamasında; "Uçak büyük olasılıkla bir füze tarafından vuruldu ancak bu bilgiyi daha teyid edemiyoruz. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerini bu felaketle ilgili ellerindeki bütün bilgileri soruşturma komisyonu ile paylaşma çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.