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Dünya
Haber Giriş: 17.01.2020 - 10:49,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Ukrayna Başbakanı'ndan istifa kararı

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Son dakika haberi... Ukrayna Başbakanı'ndan istifa kararı

Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk istifa mektubunu Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'e sundu. Zelenskiy'nin istifa kararını değerlendireceği öğrenildi.

Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'e istifasını sunduğunu açıkladı.

Ağustos 2019'da göreve gelen Honcharuk "Cumhurbaşkanı'na olan saygımı ve güvenime ilişkin şüpheleri ortadan kaldırmak için istifa dilekçesi sundum" diye konuştu.

İstifa kararı Zelenskiy'i eleştiren bir ses kaydığının internete düşmesinin ardından geldi. Honcharuk'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında, "Cumhurbaşkanı Zelenskiy ekonomiden anlamıyor." deniliyor.

Kararı Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin değerlendireceği belirtildi.

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