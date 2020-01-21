Son dakika haberi: Trump'ın başına ödül koyan İran'a yanıt geldi

İranlı milletvekili Ahmed Hamzeh parlamentoda, "Kerman eyaletindeki insanlar adına Trump'ı öldüren herkese 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İranlı vekilin açıklamasına ABD'den yanıt geldi. ABD'li elçi İranlı vekilin bu açıklamasına cevap olarak, "Bu açıklama çok saçma. Bu rejimin temellerinde teröristlerin olduğunu ortaya koyuyor. İran'da rejim artık kendini değiştirmeli" ifadelerini kullandı.

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